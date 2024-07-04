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Adana'nın çekirdeksiz karpuzu Avrupa sofralarını süslüyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 04.07.2024 16:15
Adana'da yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen çekirdeksiz karpuz, Avrupa ülkelerinin sofralarını süslerken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
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