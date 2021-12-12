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Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon: Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' yakalandı

DHA
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Giriş: 12.12.2021 13:11
Adana polisi, suç işlediği silahları tabutta sakladığı, mezarlıkta yatıp kaktığı için “Tabut Ali” olarak bilinen ve 21 yıl hapis cezası alan firari hükümlüyü Ukrayna’da yakalayarak Adana’ya getirdi.
Kırmızı bültenle aranan ’Tabut Ali’ yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' yakalandı
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