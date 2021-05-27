Adana'daki vahşetin detayları ortaya çıktı! Katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce kaçırmış

Kozan ilçesinde 23 Mayıs’ta ilçeye bağlı Eski Kabasakal Mahallesi’nde Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Boş tarlada iki kadın cesedi bulundu. Yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Sevgilisini ve Suriyeli bir kadını öldürmekten aranan firari zanlının sevgilisini 1 ay önce kaçırıp 11 gün alıkoyduğu, bu süre içinde de genç kadını dövüp, “Seni öldürüp cesedini parçalarım” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.