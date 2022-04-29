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Adana'da yürekleri yakan olay! Ölen çocuk öldüren de çocuk

İHA
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Giriş: 29.04.2022 12:24
Adana'da 13 yaşındaki S.K., kanalda yüzerken üzerine su sıçrattığını öne sürdüğü aynı yaştaki Ömer Talib Sabuncu'yu kasığından bıçaklayarak öldürdü. Evladı ölen babanın sözleri ise yürekleri yaktı.
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