29 Nisan 2022, Cuma
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Adana'da yürekleri yakan olay! Ölen çocuk öldüren de çocuk
Adana'da 13 yaşındaki S.K., kanalda yüzerken üzerine su sıçrattığını öne sürdüğü aynı yaştaki Ömer Talib Sabuncu'yu kasığından bıçaklayarak öldürdü. Evladı ölen babanın sözleri ise yürekleri yaktı.