18 Temmuz 2024, Perşembe
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Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı
Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.