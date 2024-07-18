18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı

Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi: 7 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 00:30
Adana’nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da yoldan çıkan otomobil devrildi!
Adana'da yoldan çıkan otomobil devrildi!
7’nci kattan atlayan genç kadın hayatını kaybetti
7'nci kattan atlayan genç kadın hayatını kaybetti
Meclis koridorlarında taşkınlık çıkardı!
Meclis koridorlarında taşkınlık çıkardı!
2 kişiyi sokak ortasında silahla vurup yaraladı!
2 kişiyi sokak ortasında silahla vurup yaraladı!
Yunan şarkıcı Despina’dan Çeşme’de Türk bayrağı hazımsızlığı!
Yunan şarkıcı Despina'dan Çeşme'de Türk bayrağı hazımsızlığı!
Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi
Damat komalık oldu gelinin ailesi darp edildi
Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme!
Hrant Dink cinayeti davasına flaş gelişme!
Göcek’te kaza sonucu 1 çocuk öldü
Göcek’te kaza sonucu 1 çocuk öldü
Çatalca’da kenevir yetiştiriciliği operasyonu!
Çatalca'da kenevir yetiştiriciliği operasyonu!
Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
Kaçak ve sahte kozmetik ürün operasyonu!
Başkent’te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
Başkent'te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına Kalkan-26 operasyonu!
Daha Fazla Video Göster