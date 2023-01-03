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Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu

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Giriş: 03.01.2023 11:30
Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada TIR şoförü minibüsçüye ateş açtı. Vurulan sürücü “ölüyorum ben” diyerek yardım istedi. Dehşet anları anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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