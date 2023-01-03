03 Ocak 2023, Salı
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Adana’da yol ortasında vahşet! TIR şoförü minibüsçüyü vurdu
Adana’da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada TIR şoförü minibüsçüye ateş açtı. Vurulan sürücü “ölüyorum ben” diyerek yardım istedi. Dehşet anları anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.