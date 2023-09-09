Adana’da yer fıstığı üretimi! Üreticiler yer fıstığı rekoltesinden memnun mu?

Yer fıstığında Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. 440 bin dekarda üretilen yer fıstığının 250 bin dekarı Adana'da üretiliyor. Peki üreticiler rekolteden memnun mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan çiftçi Tunahan Şimşek anlattı.

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