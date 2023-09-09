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Adana’da yer fıstığı üretimi! Üreticiler yer fıstığı rekoltesinden memnun mu?

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 17:27
Yer fıstığında Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. 440 bin dekarda üretilen yer fıstığının 250 bin dekarı Adana'da üretiliyor. Peki üreticiler rekolteden memnun mu? Ayrıntıları A Haber  muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan çiftçi Tunahan Şimşek anlattı.
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