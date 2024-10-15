Adana'da yankesicilik anı saniye saniye kamerada

Adana’da bir şüphelinin, otobüse binen kadının telefonunu yankesicilik yönetimi ile çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli evinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

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