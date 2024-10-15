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Adana'da yankesicilik anı saniye saniye kamerada

Adana'da yankesicilik anı saniye saniye kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 11:43
Adana’da bir şüphelinin, otobüse binen kadının telefonunu yankesicilik yönetimi ile çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli evinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
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Yankesicilik anı saniye saniye kamerada
Yankesicilik anı saniye saniye kamerada
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