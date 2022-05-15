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Adana'da yangını şalgam suyuyla söndürdüler

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Giriş: 15.05.2022 10:47
Adana’da otogarda asker uğurlamasına katılan gençlerin yaktığı meşale, motosikletin üzerine düşünce yangın çıktı. Çevredekiler, alevlere litrelerce şalgam suyu döküp yangını söndürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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