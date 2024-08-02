02 Ağustos 2024, Cuma
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Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, düşen helikopterdeki 5 personelin durumu iyi olduğunu söyledi.