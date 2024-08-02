02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 17:46
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale sırasında baraj gölünden su alırken göle düşen helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, düşen helikopterdeki 5 personelin durumu iyi olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da yangın söndürme helikopteri düştü!
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!
Instagram’dan sonra şimdi de Facebook
Instagram'dan sonra şimdi de Facebook
İsmail Haniye’ye veda!
İsmail Haniye'ye veda!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Örümcek Adamlar Ilıca Plajı’nda
Örümcek Adamlar Ilıca Plajı'nda
Haniye’nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
İsmail Haniye’ye veda! Katar’da toprağa verildi
İsmail Haniye'ye veda! Katar'da toprağa verildi
DEAŞ’a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı
DEAŞ'a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı
Pakistan’ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru
Pakistan'ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru
SpaceX, 23 Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi
SpaceX, 23 Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi
Sulama kanalında can pazarı
Sulama kanalında can pazarı
Eşi İsmail Haniye’ye böyle veda etti!
Eşi İsmail Haniye’ye böyle veda etti!
Daha Fazla Video Göster