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Adana'da vatandaşların peşinde olduğu hırsız otluk alanda yakalandı

İHA
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Giriş: 09.06.2022 10:21
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi otluk alanda saklanırken vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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