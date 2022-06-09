09 Haziran 2022, Perşembe
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Adana'da vatandaşların peşinde olduğu hırsız otluk alanda yakalandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi otluk alanda saklanırken vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.