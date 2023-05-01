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Adana'da vahşet! Kapıda ekmek yapanlara kurşun yağdırdı

İHA
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Giriş: 01.05.2023 15:26
Adana’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası bir kişi, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
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