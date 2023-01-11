Adana’da vahşet! Eski kız arkadaşının sevgilisini 6 arkadaşıyla beraber öldürmüş

Adana’da lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Çöplü’yü ‘kız meselesi’ sebebiyle parka çağırıp dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki Mustafa K. ve 6 arkadaşı, tutuklandı. Mustafa K. ile Mehmet K. ve Fırat E.’nin olayda bıçak kullandığı, Doğukan Y.’nin arbede sırasında Çöplü’ye tabanca çektiği, diğerlerinin ise sadece maktulü darbettiği öğrenildi.