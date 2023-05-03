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Adana'da vahşet! Cinnet geçiren koca aile bireylerinin boğazını kesti

İHA
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Giriş: 03.05.2023 09:08
Adana'da cinnet geçiren bir kişi; karısını, kayınvalidesini, kayınbabasını ve engelli kayınbiraderin boğazlarını bıçakla kesti. Kayınbabası ve kayınbiraderi ağır yaralanırken karısıyla kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Cinnet geçiren koca aile bireylerinin boğazını kesti
Cinnet geçiren koca aile bireylerinin boğazını kesti
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