Adana’da üvey oğlun sopalı cinayetinde yeni ayrıntılar! Önce boğdu, sonra…

Adana’nın Seyhan İlçesinde bir kadın, 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük eşini 14 yaşındaki oğluyla beraber sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Talihsiz adamın önce sopayla boğulduğu ardından da kafasına pek çok defa vurularak öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.