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Adana'da trafikte kadın kavgası kamerada!

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Giriş: 20.03.2024 12:09
Adana'da öğretmen olduğu öğrenilen bir kadın sürücü ile başka bir kadın sürücü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Tartıştığı kadına aracın camını açtıran kadın öğretmen, hemcinsinin "Araçta çocuklarım var git" demesine aldırış etmeden defalarca yumrukladı.
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