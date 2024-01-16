16 Ocak 2024, Salı
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Adana'da trafikte dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı
Adana'da Fırat A. ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.'yi konuşmaya ikna edemeyince trafikte dehşet saçtı. Aracın önünü kesip camları yumruklayan Fırat A. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.