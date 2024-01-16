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Adana'da trafikte dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı

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Giriş: 16.01.2024 12:31
Adana'da Fırat A. ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.'yi konuşmaya ikna edemeyince trafikte dehşet saçtı. Aracın önünü kesip camları yumruklayan Fırat A. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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