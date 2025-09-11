Adana’da tespih şöleni: Padişah portreli taneler fuarda görücüye çıktı

Adana’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, padişah resimleri ve tuğralar işlenmiş özel tasarım tespihlerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İzmirli minyatür ustası Arya Kamalı’nın 8 ay süren çalışmayla hazırladığı koleksiyonluk tespihler, fuarda büyük beğeni topladı. 250 stant ve bine yakın katılımcının yer aldığı fuarda, zikir tanelerinin sanata dönüştüğü eserler sergileniyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tespih sanatının medeniyetin estetik boyutunu yansıttığını vurgularken, tespih ustaları da son yıllarda tasarım tespihlere artan ilgiyi hatırlattı. 14 Eylül’e kadar açık olacak fuar, binlerce tespihseveri ağırlamaya hazırlanıyor.

