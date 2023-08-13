Adana'da termometreler 54 dereceyi gösterdi; sulama kanalları doldu

Adana'da termometreler 54 dereceyi gösterince çocuk ve gençler, sulama kanallarında yine ölümü hiçe sayarak yüzdü. Meteoroloji'nin Basra sıcaklarının etkisini göstereceği yönünde uyarıda bulunduğu Adana'da, termometreler güneş altında 54 derece oldu. Yüksek nem ile hissedilen sıcaklık artınca, işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. Her yıl onlarca çocuk ve gencin boğulduğu sulama kanallarındaki yoğunluk ise azalmadı. Tüm uyarılara rağmen geçen yıl 30 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında, çocuk ve gençler yine ölümü hiçe sayarak yüzdü.