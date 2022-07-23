23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar çareyi parklarda buldu
Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde buldu. Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi.