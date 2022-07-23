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Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar çareyi parklarda buldu

DHA
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Giriş: 23.07.2022 17:00
Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde buldu. Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi.
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi!
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi!
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