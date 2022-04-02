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Adana’da termometreler 33 dereceyi gösterdi! Vatandaşlar: Tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz
Adana'da üç gündür artışını sürdüren hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesini gördü.
ADANALILAR PARKLARA AKIN AKIN
Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.
Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.
"10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK, AMA BİRDEN SICAK OLDU"
Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.
"TÜP YERİNE YEMEKLERİ GÜNEŞ IŞIĞINDA YAPIYORUZ"
Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.