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Adana'da tekel bayisinden borç sigara istedi, alamayınca silah zoruyla 2 adet sigara gasp etti

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Giriş: 26.12.2023 14:18
Adana’da bir kişi tekel bayiine gelerek “borç sigara” istedi, işyeri sahibi borç sigara vermeyince silah çekip masada duran sigara paketinden 2 adet alarak kayıplara karıştı.
Silah zoruyla 2 adet sigara gasp etti
Silah zoruyla 2 adet sigara gasp etti
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