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Adana'da tehlike saçan gemiler! Batma tehlikesi olan 2 gemideki 350 ton ham petrole ne olacak?

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 09:51
Adana'nın Karataş ilçesinde, yaklaşık 350 ton ham petrol yüklü iki gemi, aylardır limanda bekliyor. Batma tehlikesi olan gemiler, ilçeyi de tehdit ediyordu. Gemilere sahip çıkan olmadı. Faciaya davetiye çıkaran gemiler için bir karar alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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