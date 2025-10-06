06 Ekim 2025, Pazartesi

Adana’da taraflar arasında tartışma: 1 kişi bıçakla öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2025 22:18
Güncelleme:06.10.2025 22:28
Adana'da akşam saatleri iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Elik, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan Elik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
