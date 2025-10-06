Adana’da taraflar arasında tartışma: 1 kişi bıçakla öldürüldü

Adana'da akşam saatleri iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Elik, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan Elik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.