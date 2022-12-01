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Adana'da tamircinin dramı! Tamirci çağrıldığı evde tanıştığı kızla sevgili oldu: O günden sonra başına gelmeyen kalmadı

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Giriş: 01.12.2022 13:43
Güncelleme:01.12.2022 13:43
Adana'da uydu tamircisi bir süre önce tamir için gittiği evde tanıştığı kızla arkadaş olduktan sonra kızın babası ve ağabeyi tarafından gasp edildiğini onların yüzünden yatacak yerinin bile kalmadığını ve iş yerinde yattığını iddia etti.
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