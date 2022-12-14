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Adana’da tacize linç girişimi! Tekme tokat dayağı döner yiyerek izledi

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Giriş: 14.12.2022 10:45
Adana’da bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs çevredeki gençler tarafından tekme tokat darbedildi. O sırada bir kişinin de döner yiyerek film izler gibi seyretmesi herkesin dikkattini çekti.
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