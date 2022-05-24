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Adana'da sürekli şiddet gören kadın çileden çıktı! Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı

DHA
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Giriş: 24.05.2022 11:34
Adana’da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.
Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı
Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı
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