24 Mayıs 2022, Salı
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Adana'da sürekli şiddet gören kadın çileden çıktı! Kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı
Adana’da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.