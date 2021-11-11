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Adana’da sulama kanalında, boğazı kesildikten sonra ayağına taş bağlanmış ceset bulundu

İHA
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Giriş: 11.11.2021 16:20
Adana’da sulama kanalında, boğazı kesildikten sonra ayağına taş bağlanıp ve çuvala konulan erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi çuval içinde ceset gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı. İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü ve daha sonra ayağına taş bağlanıp çuvala konduktan sonra sulama kanalına atıldığı belirlendi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken bir taraftan da kayıp başvurularını inceliyor. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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