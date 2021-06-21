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Adana’da sulama kanalına atlayan adam hayatını kaybetti! Geriye terlik ve cep telefonu kaldı

DHA
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Giriş: 21.06.2021 09:53
Adana'da saat 05.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Mavi Bulvar'da sulama kanalına atlayan kimliği henüz öğrenilemeyen 20'li yaşlarda bir erkek boğuldu. Gencin suya atladığı yaya köprüsüne terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını belirleyen polis, intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.
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