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Adana'da su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi! Yumuralık'ta tatil çileye döndü

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 12:21
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan su kesintileri vatadaşı mağdur etti. Tatil için gidenler susuzluk nedeniyle ilçeyi terk etmeye başladı. Çözüm için tankerle yapılan dağıtım sırasında belediye çalışanın ayağını suya sokması tepkilere neden oldu.

Hava son günlerde bir hayli sıcak. Serinlemek isteyen duş almak isteyenler bir haftadır musluklardan su akmasını bekliyor.

Yumurtalık ilçesinde su sorunu yetmezmiş gibi bir de su dağıtımı yapılan tankere belediye çalışanın ayağını sokması skandal üstüne skandal yaşattı.

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