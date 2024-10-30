Adana'da son 1 yılda gıda denetimlerinde 17 milyon 78 bin lira cezai işlem uygulandı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde restoranları denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Adana'da son bir yıl içinde 36 bin 800 resmi gıda denetimi yapılmış olup karşılaşılan olumsuzluklar sonucunda 362 idari yaptırım cezası uygulanmış ve 17 milyon 78 bin Türk Lirası ceza kesilmiştir" dedi.