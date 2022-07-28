28 Temmuz 2022, Perşembe
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Adana’da şoke eden olay! Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı ifadesi pes dedirtti
Adana'da polisin takibe aldığı şahıs, kargo ile Konya'ya uyuşturucu hap göndermeye çalışırken suçüstü yakalandı. Kargo şirketine getirdiği koliler ile evinde yapılan aramada toplam 59 bin 287 hap ele geçirilen şahıs ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.