11 Ağustos 2022, Perşembe
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Adana’da şoke eden olay! 3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu
Adana’da bir kadın, 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp gitti. Anne Nurcan Kaymaz, ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek kayıplara karışırken, kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, polis merkezine götürüldü.