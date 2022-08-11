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Adana’da şoke eden olay! 3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu

DHA
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Giriş: 11.08.2022 12:28
Adana’da bir kadın, 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp gitti. Anne Nurcan Kaymaz, ‘Sizi 10 gün sonra alacağım’ diyerek kayıplara karışırken, kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Gözyaşlarına boğulan çocuklar, polis merkezine götürüldü.
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
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