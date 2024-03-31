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Adana'da şoke eden manzara! "Adana Kralı" da oy kullandı

AA
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Giriş: 31.03.2024 11:58
Güncelleme:31.03.2024 11:58
Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti.
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