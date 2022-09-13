13 Eylül 2022, Salı
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Adana’da şoke eden görüntüler! 10 kadın sopalarla hastane bastı
Adana’da eli sopalı 10 kadın hastanenin acil servisini bastı. Güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.