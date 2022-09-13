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Adana’da şoke eden görüntüler! 10 kadın sopalarla hastane bastı

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Giriş: 13.09.2022 13:20
Adana’da eli sopalı 10 kadın hastanenin acil servisini bastı. Güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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