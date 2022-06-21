21 Haziran 2022, Salı
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Adana'da sokak ortasında dehşete düşüren silahlı çatışma kamerada!
Adana'nın Seyhan ilçesinde kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta esnaftan 2 kişi arasında başlayan tartışma, tabanca ve pompalı tüfekli kavgaya dönüşürken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.