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Adana'da sokak ortasında dehşete düşüren silahlı çatışma kamerada!

DHA
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Giriş: 21.06.2022 14:11
Adana'nın Seyhan ilçesinde kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta esnaftan 2 kişi arasında başlayan tartışma, tabanca ve pompalı tüfekli kavgaya dönüşürken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
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