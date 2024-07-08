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Adana'da sokak köpeği dehşeti! Küçük çocuğa yalnız kaldığı an 5 köpek birden saldırdı! Ağır yaralı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 16:07
Adana'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan Abbas isimli 5 yaşındaki çocuğa yalnız kaldığı anda 5 sokak köpeği birden saldırdı. Küçük çocuğun aile olay yerine koşarak köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da küçük çocuk saldırı sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
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