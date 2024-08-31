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Adana'da şimşekler geceyi aydınlattı!

Adana'da şimşekler geceyi aydınlattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 23:04
Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.
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Adana’da şimşekler geceyi aydınlattı!
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