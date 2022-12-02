02 Aralık 2022, Cuma
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Adana’da silahlı saldırı! Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler
Adana’da otomobille gelen şahıslar iş yerine ateş etti. İş yerinin önünde yaralanan şahıs da diğer tarafa ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.