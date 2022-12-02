02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da silahlı saldırı! Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler

Adana’da silahlı saldırı! Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2022 09:06
Adana’da otomobille gelen şahıslar iş yerine ateş etti. İş yerinin önünde yaralanan şahıs da diğer tarafa ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Metroda akılalmaz olay! Kadın yolcu...
Metroda akılalmaz olay! Kadın yolcu...
Adana’da silahlı saldırı!
Adana’da silahlı saldırı!
Çağın sosyal medya hastalığı
Çağın sosyal medya hastalığı
Uçağın düşmeden önceki kokpitten görüntüleri
Uçağın düşmeden önceki kokpitten görüntüleri
Bursa’da düşen uçağın son görüntüsü
Bursa'da düşen uçağın son görüntüsü
Hırsız dükkanın sahibine yakalandı!
Hırsız dükkanın sahibine yakalandı!
Osmangazi’de tek motorlu uçak düştü
Osmangazi'de tek motorlu uçak düştü
Genç sevgililer tek kurşunla intihar etti
Genç sevgililer tek kurşunla intihar etti
Kayseri’de yürek ısıtan proje!
Kayseri’de yürek ısıtan proje!
EYT’de SGK prim farkı giderilecek
EYT'de SGK prim farkı giderilecek
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
12 yaşındaki Fatmanisa son yolculuğuna uğurlandı
Kemikler kayıp Hasan Germiç’e ait çıktı!
Kemikler kayıp Hasan Germiç’e ait çıktı!
Daha Fazla Video Göster