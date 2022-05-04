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Adana'da sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı

İHA
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Giriş: 04.05.2022 12:38
Adana’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençlerin serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti.
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