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Adana'da şehit kabirlerinin de olduğu mezarlar onarılıyor

A Haber
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Giriş: 23.02.2021 09:55
Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı. Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı.
Şehitlerin mezarlarına saldırdılar! AK Partiden sert tepki geldi: Yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz ŞEHİTLERİN MEZARLARINA SALDIRDILAR! AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ: YAPILAN BARBARCA SALDIRIYI LANETLİYORUZ
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