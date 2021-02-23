Adana'da şehit kabirlerinin de olduğu mezarlar onarılıyor

Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı.

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Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı.