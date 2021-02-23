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Adana'da şehit kabirlerinin de olduğu mezarlar onarılıyor
Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı. Adana'da aralarında 15 Temmuz şehitlerinin de bulunduğu 79 mezar tahrip edilmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülürken bir yandan da mezarların onarımına başlandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu bölgeden aktardı.