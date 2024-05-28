28 Mayıs 2024, Salı
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Adana'da şaşkına çeviren olay! Damadın ağabeylerinden altın yerine ilginç takı: Herkes çok şaşırdı
Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. TIR şoförü Lut Han Kocabaş'ın düğününe gelen ağabeyleri altın yerine kardeşlerine öyle bir hediye verdi ki davetliler şoke oldu. Kocabaş, "Çok manidar oldu. Diğer takılara göre ayrı bir yeri oldu. Herkes çok şaşırdı, ben de çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.