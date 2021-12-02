Adana'da saplantılı erkek dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Adana'da yaşayan A.O'nun hayatı, 4 yıl önce birlikte olmaya başlayıp birkaç ay içinde ayrıldığı eski sevgilisi Sefer B., nedeniyle kabusa döndü. Üç yıl önce bacaklarından vurulan kadın, sadece 4 ay hapis yatan Sefer B. tarafından bu kez bir restoranda saldırıya uğrayarak yüzü usturayla kesildi.

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