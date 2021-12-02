02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana'da saplantılı erkek dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Adana'da saplantılı erkek dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 11:42
Adana'da yaşayan A.O'nun hayatı, 4 yıl önce birlikte olmaya başlayıp birkaç ay içinde ayrıldığı eski sevgilisi Sefer B., nedeniyle kabusa döndü. Üç yıl önce bacaklarından vurulan kadın, sadece 4 ay hapis yatan Sefer B. tarafından bu kez bir restoranda saldırıya uğrayarak yüzü usturayla kesildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana’da saplantılı erkek dehşeti
Adana'da saplantılı erkek dehşeti
Koronavirüse karşı en dayanıklı ülkeler açıklandı! Türkiye 13 basamak yükseldi
Koronavirüse karşı en dayanıklı ülkeler açıklandı! Türkiye 13 basamak yükseldi
Öğretmenlere verilecek yeni haklar
Öğretmenlere verilecek yeni haklar
Şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Şiddetli lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı
Çağlayan’da iki sürücü yol verme yüzünden trafikte birbirine girdi
Çağlayan’da iki sürücü yol verme yüzünden trafikte birbirine girdi
Avcılar’da çamaşır makinesi hırsızı kamerada
Avcılar'da çamaşır makinesi hırsızı kamerada
Kamuda müjdeler peş peşe geldi
Kamuda müjdeler peş peşe geldi
İşte Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
İşte Survivor Nagihan Karadere'nin son hali
Çığlıkları sokağı inletti kimse yardım etmedi!
Çığlıkları sokağı inletti kimse yardım etmedi!
Eşine az rastlanır firar!
Eşine az rastlanır firar!
İzmit’te 3 gencin acı ölüm!
İzmit'te 3 gencin acı ölüm!
Daha Fazla Video Göster