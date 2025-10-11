11 Ekim 2025, Cumartesi
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Adana'da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.