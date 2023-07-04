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Adana’da sahilde vahşet! 11 yaşındaki Aydın’ı katletti ifadesi kan dondurdu

DHA
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Giriş: 04.07.2023 14:54
Geçen günlerde Adana’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Etrafa tabancayla ateş açan 44 yaşındaki Hüsnü Şahbaz, sahilde ailesiyle vakit geçiren 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şahbaz’ın ifadesi kan dondurdu.
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