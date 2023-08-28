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Adana'da saç saça baş başa kavga! O anlar kamerada

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Giriş: 28.08.2023 13:06
Güncelleme:28.08.2023 13:06
Adana Seyhan'da bulunan bir parkta tartışan 2 kadın çocukların gözü önünde saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da bir parkta tartışan 2 kadın, çocukların gözü önünde saç saça baş başa kavga etti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi.

Parkta karşılaşan 2 kadın, çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Araya giren parkın güvenlik görevlileri de kadınları ayıramadı.

Çocukların 'Anne yapma' demesine aldırış etmeyen kadınlar, birbirlerini yere yatırıp, tekme tokat vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadınlar ayrılıp, sakinleşti. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

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