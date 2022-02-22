22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Adana’da platonik aşk bir genci hayattan kopardı! 17 yaşındaki katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana’da platonik aşk bir genci hayattan kopardı! 17 yaşındaki katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 12:33
Adana’nın Seyhan ilçesinde, platonik aşk beslediği iddia edilen 16 yaşındaki E.T. ile beraber yürüyen erkek arkadaşı Muhammet Yasir Yücel’in (17) önünü kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren A.S.Y. (17) emniyet güçlerince tutuklandı. A.S.Y.’nin, ifadesinde, E.T. ile sevgili olduklarını belirtip, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.
Platonik aşk bir genci hayattan kopardı
Platonik aşk bir genci hayattan kopardı
’Cin çıkarma’ bahanesiyle tecavüz etti!
'Cin çıkarma' bahanesiyle tecavüz etti!
Ev sahibi polisi arayınca cesedi bulundu
Ev sahibi polisi arayınca cesedi bulundu
Metrobüste korona paniği!
Metrobüste korona paniği!
Bu kadar da olmaz dedirten hata
Bu kadar da olmaz dedirten hata
İşçi servisi devrildi: 40 yaralı
İşçi servisi devrildi: 40 yaralı
Marmara’nı kabusu! İstanbul’da tekrar görüldü
Marmara'nı kabusu! İstanbul’da tekrar görüldü
BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
BM’den Tokatlıları şoke eden ‘ses kirliliği’ raporu!
Tortum Şelalesi’nde bir damla su kalmadı
Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
Engelli kıza tecavüz eden sapıktan skandal savunma
Engelli kıza tecavüz eden sapıktan skandal savunma
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Kavga ayırmaya gitti tüfekle vuruldu
Kavga ayırmaya gitti tüfekle vuruldu
Daha Fazla Video Göster