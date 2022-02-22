22 Şubat 2022, Salı
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Adana’da platonik aşk bir genci hayattan kopardı! 17 yaşındaki katilin ilk ifadesi ortaya çıktı
Adana’nın Seyhan ilçesinde, platonik aşk beslediği iddia edilen 16 yaşındaki E.T. ile beraber yürüyen erkek arkadaşı Muhammet Yasir Yücel’in (17) önünü kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren A.S.Y. (17) emniyet güçlerince tutuklandı. A.S.Y.’nin, ifadesinde, E.T. ile sevgili olduklarını belirtip, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.