24 Haziran 2022, Cuma
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Adana’da petrol fışkırdı! En kaliteli petrol olduğu tespit edildi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi.Yabancı şirketlerin “burada yok” diyerek kapattığı kuyulardan en yüksek kalitede çıkan petrol bölge halkına sevinci yaşattı.