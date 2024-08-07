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Adana'da peş peşe korkutan deprem! AFAD duyurdu

Adana'da peş peşe korkutan deprem! AFAD duyurdu

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Giriş: 07.08.2024 06:43
Adana'nın Kozan ilçesinde birer dakika arayla 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.
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