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Adana’da parkta oturan arkadaşlara silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.07.2024 09:07
Adana'da parkta oturan 2 arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
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